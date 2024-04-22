Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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