Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda teknik arıza

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

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