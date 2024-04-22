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Kamuda tasarrufun yol haritası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın işaret ettiği 'kamuda tasarrufun' yol haritası belli oldu. İdari düzenleme yetersiz ise yasa çıkarılacak. Tüzük ve yönergelerin uygulanması için ilgili kurumlara üst yazı gönderilecek. İhale yasası da değişecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 09:36, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:34
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Kamuda tasarrufun yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda kamuda tasarruf yasası çalışmalarına ağırlık verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın işaret ettiği kamuda tasarruf yasasının da detayları ortaya çıkmaya başladı. Kamuda tasarruf konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların tek elde toplanacağı, yasal düzenleme gerektiren konuların kanun teklifine ekleneceği öğrenildi. Teklifle paralel olarak Kamu İhale Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

AKSAYAN KONULAR TESPİT EDİLİYOR

Kamu İhale Yasası dahil pek çok konu başlığında geniş düzenlemeleri içeren yasa teklifinin hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Teklifin hazırlık çalışmaları kapsamında, kamuda tasarruf sağlanamayan ve aksayan ayaklar ortaya çıkarılacak. İdari düzenlemeler kapsamında, tasarruf sağlanamayanlar alanlarda yasal değişikliğe gidilecek. İdari düzenlemeye rağmen aksamaların önüne geçilmediyse yine yasal düzenleme yapılacak. Bu regülasyonlar kapsamında kanun teklifi son şeklini alacak. Yasaya gerek kalmaksızın sadece tüzük ve yönergeyle düzenleme yapılacak alanlardaysa ilgili kurumlara üst yazı gönderilecek.

KAMU İHALE YASASI DA GÜNDEMDE

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, Kamu İhale Yasası, şeffaflığı ve katılımcılığı öngörecek bir şekilde güncellenecek. Milli savunma ve doğal afetler gibi aciliyet gerektiren başlıklar dışında kalan tüm ihale süreçlerinin tek bir düzenlemeyle sonuçlandırılacak. Konuya ilişkin çalışmalar Meclis gündeminin dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Bakanlığın öncülüğünde yapılan çalışmalar doğrultusundaysa kamuda tasarruf kalemleri belirlenecek ve ihale yasası da bu ölçekte güncellenecek.

Bakanlık süreci koordine edecek

Kamuda tasarruf tedbirlerinin temelini oluşturacak olan yasa teklifinin hazırlanma sürecinde kurumlar arası koordinasyon sağlanma görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verildi. İşleyişteki eksikleri tespit ederek müdahale edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı sürecin yürütülmesinde başrolde yer alacak. Bakanlığın yürüteceği çalışmalar kapsamında, kamuda zarar eden tüm kalemler madde madde belirlenecek. Harcamaları kısmaya yönelik çalışmalar sayesinde kamuda yüzde 40 oranında tasarruf sağlamayı öngören bakanlığın, başta belediyeler ve bakanlıklar olmak üzere tüm kamuda denetim başlattığı bildirildi.

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