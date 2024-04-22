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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.645,02 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 18:26, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:28
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 104,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,28, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,31 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra açıklanması beklenen ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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