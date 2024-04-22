Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,50 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 17:21, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,5870
|32,5880
|32,5050
|32,5060
|Avro
|34,8530
|34,8540
|34,5680
|34,5690
|Sterlin
|40,6000
|40,7170
|40,0260
|40,1430
|İsviçre Frangı
|35,6110
|35,7890
|35,3510
|35,5280
|ANKARA
|ABD Doları
|32,5570
|32,6370
|32,4750
|32,5550
|Avro
|34,8130
|34,8930
|34,5280
|34,6080
|Sterlin
|40,5400
|40,7500
|39,9660
|40,1760