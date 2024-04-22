Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,5870 32,5880 32,5050 32,5060 Avro 34,8530 34,8540 34,5680 34,5690 Sterlin 40,6000 40,7170 40,0260 40,1430 İsviçre Frangı 35,6110 35,7890 35,3510 35,5280 ANKARA ABD Doları 32,5570 32,6370 32,4750 32,5550 Avro 34,8130 34,8930 34,5280 34,6080 Sterlin 40,5400 40,7500 39,9660 40,1760