Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 'Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması' programına katıldı.

"Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik"

Burada konuşan Özhaseki'den itiraf gibi açıklama geldi. Türk geleneğinde hatıra ormanlarının önemli bir yeri tuttuğunu ancak bunların zamanla yok olduğunu anlatan Özhaseki, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz. Dünyada orman varlığını çoğaltan, büyüten ender ülkelerden birisiyiz. Şimdi de bunun bir örneğini burada vereceğiz. Bugün, 271 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu