Altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 595 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 606 bin 590,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yaklaşık yüzde 1 azalışla 2 milyon 595 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 620 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 865 milyon 760 bin 962,11 lira, işlem miktarı ise 1.146,01 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 456 milyon 362 bin 896,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank ve Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: