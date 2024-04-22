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3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil

TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, 31 mart seçimlerinin ardından kabinedeki değişim beklentisine yönelik kulis bilgilerini paylaştı..

Haber Giriş : 22 Nisan 2024 10:50, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:31
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim başarısızlığının nedenlerini masaya yatırıyor..

Hangi il ve ilçelerde oylar neden düştü? Kayıpların sebebi ne? Vatandaş neden AK Parti adaylarını tercih etmedi? Aday belirleme sürecinde yapılan hatalar.. Ekonominin seçime etkileri.. Emeklilerin zam beklentisi.. Kampanya sürecindeki eksiklikler.. AK partili yöneticilerle halk arasındaki kopukluk.. Bütün bunlar raporlar ve sahadan gelen bilgiler doğrultusunda ayrıntılı bir biçimde değerlendiriliyor..

Erdoğan önce partisinin MYK toplantısında ardından da MKYK toplantısında kurmaylarıyla değerlendirmeler yaptı..

Bu istişare süreci de devam ediyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak faturayı teşkilatlara kesecek.. Kaybedilen illerdeki teşkilatlar değişecek..

Ardından A Takımı olarak nitelendirilen MYK'da da kongre öncesinde değişikliğe gidecek..

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki değişiklik ise kongrede gerçekleştirilecek..

Tabi bu süreçte Kabine'de de değişikliğe gidilmesi bekleniyor..

Ahmet Sözcan'a göre 3 bakan dışında hiçbir bakanın koltuğu garanti değil..

Peki hangi bakanlar gitme potasında bulunmuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta yeni ekonomi programına desteğini tekrarlıyor..

Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yerini koruması bekleniyor..

Dışişleri Bakanlığı'nda da bir değişim düşünülmüyor..

Hakan Fidan yola devam edecek..

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de devam edecek bakanlar arasında görülüyor..

Tabi bu üç bakanın yerini koruması diğer tüm bakanların değişeceği anlamına gelmiyor..

Sadece Şimşek, Fidan ve Güler dışındaki bakanların Erdoğan'ın takdiri doğrultusunda değişme ihtimali var..

Yine her zaman olduğu gibi değişimin zamanına da kimlerin gideceğine de Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek..

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