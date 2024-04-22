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Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılı Kurban Bayramı'nda en yüksek büyükbaş hayvan fiyatı 80 bin TL iken, bu yıl büyükbaş kurbanlıkların en düşüğünün 110 bin TL'den başlayacağını belirti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 12:50, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:53
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Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde büyükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etti.

CHP'li Gürer, "Kurban Bayramı yaklaşıyor, büyükbaş hayvanlarda da kurbanlık satışları başladı. Kurban fiyatları geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış göstermiş bulunuyor. Bir yıl içinde özellikle yemdeki artış, ahır giderleri, aşılar ve veteriner giderleri artış hayvan fiyatlarını katladı" dedi.

"İlaç arttı, yem arttı, ahır gideri arttı..."

Üretici Ertuğrul Koç da "750 kilo bir tosun 210 bin liraya satıyoruz. Geçen yıl bu hayvan 95-100 bin liraydı. Geçen yıl yemin çuvalı 250 liraydı, şimdi 600 lira oldu. Geçen yıl bakıcı aylığı 15 bin liraydı, şimdi 30 bin lira oldu. Geçen yıl ilaç 150 liraydı, bu yıl 350 lira oldu. Yani, ilaç arttı, yem arttı, ahır gideri arttı, işçilik arttı, veteriner masrafları arttı ve bu yüzde 100'lük artış hayvan maliyetine yansıdı" diye konuştu.

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