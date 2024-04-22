Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 11:49, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:50
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadesiyle, 15 zanlının örgütle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.