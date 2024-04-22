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Sığınmacılara sahte kira sözleşmesi düzenleyen 6 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasal olarak ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara sahte kira sözleşmeleri hazırlayarak Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ibraz ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 12:58, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:55
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Sığınmacılara sahte kira sözleşmesi düzenleyen 6 şüpheliye gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasal olarak ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara sahte kira sözleşmesi hazırlayarak Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri belirlenen 13 şüpheliye yönelik "göçmen kaçakçılığı", "özel belgede sahtecilik" ve "gerçek dışı beyanda bulunma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin yabancı uyruklu 110 kişi adına kira sözleşmeleri düzenledikleri ve bu sözleşmelerin tamamında "yapı kullanma izin belgesi" bulunmayan ve inşaat halinde olduğu tespit edilen aynı yerleri ikamet adresi olarak gösterdikleri tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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