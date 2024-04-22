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23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; 23 Nisan'da Başkentray, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşmehattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattı ile İzban'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 14:36, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:33
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23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

İŞTE ÜCRETSİZ OLACAK RAYLI SİSTEMLER

Bu kapsamda yarın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek.

"BAYRAM COŞKUSUNU DOYA DOYA YAŞAMALARINI İSTİYORUZ"

Uraloğlu ise açıklamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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