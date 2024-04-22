Gaziantep'te darbedilen kişi hastanede öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 14:45, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:40
Devrim Keleş (47), Boyno Mahallesi'nde karşılaştığı ve husumetli olduğu bir grupla henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, Keleş'i darbederek yaraladı.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keleş'in cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.