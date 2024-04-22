Gaziantep'te darbedilen kişi hastanede öldü

Devrim Keleş (47), Boyno Mahallesi'nde karşılaştığı ve husumetli olduğu bir grupla henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, Keleş'i darbederek yaraladı.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keleş'in cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.