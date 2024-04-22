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Bakan Işıkhan'dan Türkiye Kamu-Sen'e ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve heyeti konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ve Başkanlar Kurulunu ziyaret etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 17:17, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:17
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Bakan Işıkhan'dan Türkiye Kamu-Sen'e ziyaret

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 13. Çalışma Meclisi'ne dair görüş ve düşüncelerini Genel Başkan Kahveci ile paylaşırken, Türkiye Kamu-Sen'in çalışma hayatı ve sendikal mücadeledeki deneyim ve birikimlerini Çalışma Meclisi'nde katılımcılarla paylaşmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan, önümüzdeki hafta kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm çalışanlar için şimdiden hayırlı olmasını dilerken, konfederasyonun İzmir'de yağacağı kutlamaların şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

ÖNDER KAHVECİ: CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINDA ÇALIŞMA HAYATINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İHTİYAÇ VARDIR

Ziyaretleri için Bakan Vedat Işıkhan'a teşekkür eden Genel Başkan Önder Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanından taraf olduk. Türkiye Kamu-Sen'in sendikal anlayışı toplumun tüm kesimleri tarafından bilinmektedir.

İnandığımız şeylerden hiç bir zaman taviz vermedik. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında çalışma hayatında yapısal değişikliklerin olması noktasında üzerimize düşen neyse yapmak gayretindeyiz. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde yapılacak olan Çalışma Meclisi toplantısını önemsiyoruz .

Türkiye Kamu-Sen olarak, bu noktada yaptığımız çalışmaları sonuçlandırıp, çalışmalarımızı kitap haline getirerek hem sizlerle hem de kamuoyuyla paylaşacağız.

Bu çerçevede, uzun zamandır dile getirdiğimiz, Kamu Personel Rejimi ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun mutlaka görüşülmesi ve hatta çalışma meclisi gündeminde yer bulması önemlidir.

Toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden hayata geçirilmesi, birinci dereceye gelen kamu görevlerine 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, sendikal ayrımcılığın bulması, ilave ek ödemenin emeklilere de yansıtılması gibi konuların çözüme ulaştırılması noktasında hızlı bir şekilde adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak 1 Mayıs'ta İzmir'de olacağız. Bu konuları yeniden gündeme taşıyacağız. Emeği, hakkı ve alın terini bir kez daha İzmir'den tüm Türkiye'ye ifade edeceğiz" dedi.

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