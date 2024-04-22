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GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor

18 ayda 81 ilde teşkilatlanmayı başaran ve 70 bini aşkın üye sayısıyla adından sıkça söz ettiren Genç Sağlık Sendikası şubeleşmeye devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 17:41, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:43
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GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor

Geçtiğimiz günlerde İzmir, Aydın ve Manisa illerinde şube açılışlarını gerçekleştiren Genç Sağlık Sendikası Genel Merkez Yönetimi saha ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ile beraberindeki heyet bugün ise Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleştirilen şube açılışları üyeler nezdinde büyük bir coşkuyla karşılanıyor

Art arda gerçekleştirilen açılışlar hakkında açıklamada bulunan Genel Başkan Osman Kaya, 18 ay kadar kısa bir sürede Türkiye genelinde 70 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanına, kamu birliğin konfederasyonunda ise 110.000'i aşkın memura ulaşarak ülkemizde kırılması zor olan bir başarıya imza attıklarını belirterek tüm kamu çalışanlarının hak ettikleri refaha, özlem duydukları sendikal mücadeleye ulaştırmak ve hiçbir haksızlığa karşı boyun eğmeden seslerini her meydanda, her platformda duyurmak adına mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

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