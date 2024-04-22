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'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 123 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende, "Ticaret Bakanlığının İsrail ile ticareti kısıtlama açıklamasına rağmen Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 19:40, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 19:42
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'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama

Bültende, "İran'ın, İsrail'e fırlattığı füzeler, Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde tespit edilerek durduruldu" iddiasının doğru olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinin ardından, Kürecik radar üssüyle ilgili daha önce de yalanlanan asılsız iddianın kasıtlı bir biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkarılacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Bültende, "Bir polis memuru, Bitlis İl Emniyet Müdürü ve eşini eleştirdiği için gözaltına alındı" iddiasıyla bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılanların doğru olmadığı ifade edildi.

Dezenformasyon Bülteni'nde, İsrail medyasında yer alan bir fotoğrafla ilgili, "İsrail, cuma günü erken saatlerde İran'daki bir bölgeyi füzelerle hedef aldı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığı, bahse konu fotoğrafın, 2021'de işgalci İsrail ordusu tarafından Gazze şeridindeki Han Yunus'a yönelik bir hava saldırısı sırasında kaydedildiğinin belirlendiği bildirildi.

Bültende, İsrail'in dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bültende sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ticaret Bakanlığının İsrail ile ticareti kısıtlama açıklamasına rağmen Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor." iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.

- "İsrail, İran'daki nükleer tesisi vurdu" iddiası

Dezenformasyon Bülteni'nde, sosyal medyada paylaşılan, "Avustralya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili terörist, bir Müslüman" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Mardin'deki programına yönelik "aile ziyareti" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, Kurtulmuş'un resmi yurt içi ve yurt dışı programlarına milletvekili ve gazetecilerin de refakat ettiği belirtildi.

"İsrail, İran'daki nükleer tesisi vurdu" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılanların gerçek olmadığının aktarıldığı bültende, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının, İran'daki nükleer tesislerde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini duyurduğu kaydedildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmadığı aktarıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddiasının da doğru olmadığı, bahse konu paylaşımlarda okullara öğretmen olarak atandığı iddia edilen kişilerin, daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticiler olduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir? soruları soruldu" iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır'daki bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Şafak Kaya, hastanenin bahçesindeki başıboş köpekleri toplattı, Bakan Yardımcısı araya girerek hayvanları bahçeye geri getirtti, Kaya hakkında soruşturma başlatıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

- "Oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimi"

Dezenformasyon Bülteni'nde, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Seçim sonuçları Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı" iddiasının doğru olmadığı, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Bültende, bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde, BOTAŞ adı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimi olduğunu aktarıldı.

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