Valinin koltuğunu devralan depremzede Ali'nin sözleri yürek ısıttı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği çerçevesinde Hatay Valiliğinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Şehit İlker Uylaş İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Vali Masatlı, ilkokul çocuklarına koltuğunu devretti ve çocukların isteklerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

Vali Masatlı'dan koltuğu devralan Şehit İlker Uylaş İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Emir Yardımcıoğlu, "6 Şubat Depremlerinden çok zarar gören Hatay'ımızı yeniden yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışacağım. Bunun için en fazla 4-5 katlı sağlam binalar yapacağım. Parklar, çocuk oyun alanları yapmak istiyorum. Yıkılan okullarımızın yerine sağlam ve güzel okul binaları yapıp, konteynerlerde eğitim gören öğrencilerimizi yapılan yeni binalara almayı hedefliyorum" dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'da koltuğu devrettiği küçük çocuğa kentte yürütülen çalışmaları hatırlatarak önümüzdeki yıldan itibaren yeni okulların hizmete gireceğini söyledi.

Ziyarette Vali Masatlı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.