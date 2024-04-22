Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 20:55, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 20:57
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır" denildi.