Diyarbakır'da tabancayla oynayan çocuk canından oldu

İddiaya göre, dün akşam kırsal Savaş Mahallesi'nde evde yalnız olduğu sırada bulduğu tabancayla oynayan Mustafa Özpolat (11) ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, durumu ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk, Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Özpolat'ın cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.