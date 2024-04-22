Bakan Tekin, Türk Cumhuriyetlerinden çocuklarla bir araya geldi

Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
250.000 TL KOBİ Kredisi!
250.000 TL KOBİ Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
Kamuda tasarrufun yol haritası
Kamuda tasarrufun yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin, Türk Cumhuriyetlerinden çocuklarla bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün dünyanın geleceğini kurtaracak, dünyada barışı egemen kılacak, dünyada bütün milletlerin temel hak ve hürriyetlerini, insani haklarını koruyacak bir nesli hep beraber inşa edelim' diye çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 21:30, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Türk Kızılay koordinasyonunda, Türk Cumhuriyetlerinden 30 çocukla öğretmenlerini Bakanlıkta kabul etti.

Çocukları "Hoş geldiniz" diye karşılayan Tekin, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti açısından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çok özel bir gün olduğunu vurguladı.

Türklerin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir millet olduğunu dile getiren Tekin, devletin sıkıntıya düştüğü bir dönemde, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatılmış olması ve Mustafa Kemal Atatürk'ün devletin bekası açısından yürüttüğü bu mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ilan etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok önemsediklerini vurgulayan Tekin, ülkeyi emanet edebilecek bir kuşak yetiştirme sorumlulukları olduğunu ifade etti.

- "Çocuklarımız dünya barışına katkı yapacak bir birey olarak yetişsin istiyoruz"

Tekin, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışını çocuklara emanet ettiğini belirtti.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarının bayramı olarak ilan ettiğini aktaran Tekin, "Biz de bu vesileyle bütün Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumları, bürokrasisi, sivil toplumu, vatandaşları herkes 23 Nisan'ı hem millet egemenliğinin bir bayramı olarak hem de çocuklarımızı bu anlamda iyi yetiştirmek gerektiğinin sorumluluğu olarak heyecanla kutluyoruz. Bu sevincimize bu heyecanımıza dünyanın çok değişik bölgelerinden çocuklarımız ortak oluyor. Biz de onlara bu anlamdaki düşüncelerimizi aksettirerek dünya barışına katkıda bulunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara kısaca Bakanlığın görev alanındaki çalışmalardan bahseden Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim asli görevimiz, bu ülkeyi kendisine vatan edinmiş, bu ülke için her türlü fedakarlığı yapan, bu millete hizmet etme aşkıyla yanan gelecek kuşaklar yetiştirmek. Mesaimizin tamamını buna ayırıyoruz. Çocuklarımız öncelikle iyi bir vatandaş, iyi bir insan olsun, bağımsızlığına, devletine, milletine sahip çıksın ve dünya barışına katkı yapacak bir birey olarak yetişsin istiyoruz. Ben inanıyorum ki dünyadaki bütün Milli Eğitim Bakanlıkları, eğitimle ilgili bütün yapılar aynı mantıkla hareket ederse, kendileri dışındaki ulusların da temel hak ve hürriyetlerini koruyacak bir eğitim süreci yürütülürse, dünyada bugün savaşlardan bahsetmiyor olurduk. Eğer böyle bir yapı olsaydı bugün biz hayatını kaybeden 40 bin Filistinliden, okullarından uzak kalan binlerce Filistinli çocuktan, canlarını kaybeden 5 binin üzerinde Filistinli çocuktan bahsetmiyor olurduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya verdiği mesajı bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. 'Bugün dünyanın geleceğini kurtaracak, dünyada barışı egemen kılacak, dünyada bütün milletlerin temel hak ve hürriyetlerini, insani haklarını koruyacak bir nesli hep beraber inşa edelim' diye çağrıda bulunuyoruz."

Daha sonra ziyarete gelen çocuklar, kabulü için Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletirken Tekin de çocuklara, kendi ülkelerinde de çocuklara özel bir gün olup olmadığını sordu.

Özbekistan'dan gelen bir çocuk, kendi ülkelerinde Dünya Çocukları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara yönelik eğlenceler düzenlendiğini söyledi. Kazakistan'dan gelen bir çocuk da ülkelerinde 1 Mayıs'ta çocuklar için etkinlikler düzenlendiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Kırgızistan'dan gelen Ayana Amanturova geleneksel müzik aleti komuz, Suimenkul Jıldızbekova dakıl kopuz çaldı. Azerbaycan'dan gelen Hüseyin Aliyev de geleneksel müzik aleti tar ile müzik dinletisi sundu.

Tekin, müzik dinletilerinden dolayı çocuklara teşekkürlerini iletti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber