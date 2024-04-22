Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı
Ligin 33. haftası oynanan tek maçla sona erdi. Liderin takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan yitirdi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2
- Puan durumu
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|33
|29
|3
|1
|77
|21
|56
|90
|2.FENERBAHÇE
|33
|27
|5
|1
|87
|30
|57
|86
|3.TRABZONSPOR
|33
|17
|4
|12
|56
|43
|13
|55
|4.BEŞİKTAŞ
|33
|15
|6
|12
|44
|38
|6
|51
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|33
|14
|7
|12
|44
|38
|6
|49
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|14
|6
|13
|43
|49
|-6
|48
|7.KASIMPAŞA
|33
|13
|7
|13
|55
|59
|-4
|46
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|33
|11
|12
|10
|38
|38
|0
|45
|9.CORENDON ALANYASPOR
|33
|11
|12
|10
|43
|46
|-3
|45
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|33
|11
|12
|10
|40
|45
|-5
|45
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|33
|9
|14
|10
|49
|44
|5
|41
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|33
|10
|9
|14
|37
|43
|-6
|39
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|8
|13
|12
|40
|43
|-3
|37
|14.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|33
|10
|10
|13
|37
|47
|-10
|37
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|33
|8
|12
|13
|34
|47
|-13
|36
|16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|33
|9
|7
|17
|37
|50
|-13
|34
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|8
|9
|16
|37
|42
|-5
|33
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|33
|7
|12
|14
|37
|46
|-9
|33
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|33
|7
|9
|17
|37
|68
|-31
|30
|20.İSTANBULSPOR
|33
|4
|7
|22
|26
|61
|-35
|16
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
- 34. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)