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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Ligin 33. haftası oynanan tek maçla sona erdi. Liderin takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan yitirdi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 22:45, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:45
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2

- Puan durumu

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 33293177215690
2.FENERBAHÇE 33275187305786
3.TRABZONSPOR 331741256431355
4.BEŞİKTAŞ 33156124438651
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ33147124438649
6.ÇAYKUR RİZESPOR 33146134349-648
7.KASIMPAŞA 33137135559-446
8.BITEXEN ANTALYASPOR331112103838045
9.CORENDON ALANYASPOR331112104346-345
10.EMS YAPI SİVASSPOR331112104045-545
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 33914104944541
12.YILPORT SAMSUNSPOR33109143743-639
13.MKE ANKARAGÜCÜ33813124043-337
14.MONDİHOME KAYSERİSPOR331010133747-1037
15.TÜMOSAN KONYASPOR33812133447-1336
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3397173750-1334
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3389163742-533
18.ATAKAŞ HATAYSPOR33712143746-933
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 3379173768-3130
20.İSTANBULSPOR 3347222661-3516

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

- 34. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

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