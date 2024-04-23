23 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak.

TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek Kurtulmuş, Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

(Ankara/09.00/09.15/10.00/10.30/11.30/14.00/19.00)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir ile Birinci Meclis'teki anma törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kutlamaları kabul törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantıya ve TBMM Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret edecek; Milli Eğitim Bakanlığında temsili makam teslim töreni yapılacak.

(Ankara/08.00/08.50)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" sergisinin açılışını yapacak, Devlet Çoksesli Korosu Bayram Özel Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/17.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, üçüncü gününde Fethiye-Marmaris etabıyla devam edilecek.

(Muğla)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesi başlayacak; MKE Ankaragücü ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Ankara/20.30)