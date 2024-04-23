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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak temaslarını tamamlayarak Ankara'ya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 07:04, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 06:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Ankara'ya geldi.

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