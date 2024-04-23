Erdoğan: Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz
Erdoğan: Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz
Erdoğan: Bizim öykümüz Filistin Davası'ndan ayrı yazılamaz
Erdoğan: Bizim öykümüz Filistin Davası'ndan ayrı yazılamaz
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı
Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'den sosyal medya uyarısı

Son dönemde tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları sebebiyle AK Parti grup yönetimi milletvekillerine yaptığı ikazda "Herkes sizi izliyor, adımlarınıza dikkat edin" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 07:10, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 07:02
Yazdır
AK Parti'den sosyal medya uyarısı

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti grup yönetimi, milletvekillerinden yanlış anlaşılmaya müsait açıklama ve söylemlerden kaçınmalarını istedi. Son dönemde tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle AK Parti grup yönetimi milletvekillerine uyarıda bulundu. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının yemek, giyim kuşam ve tepki çeken diğer sosyal medya paylaşımları AK Parti'de tartışma konusu oldu. Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, AK Parti'nin ilk defa bir seçimde ikinci çıkmasında bu tip davranışların da etkili olduğu dile getirildi.

HASSAS OLUN

AK Parti'de yapılan toplantılarda, iyi niyetli ve samimi olsalar bile sosyal medyadan yapılan paylaşımların kamuoyunda yanlış algılandığını ve tepki çektiği tespiti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Şatafat, gösteriş ve kibir' içeren davranışlarda çok hassas olduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, milletvekillerinin bu konuda zaman zaman uyarıldığını hatırlattı. Son dönemdeki tartışmalar sebebiyle de milletvekillerine daha hassas olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden AK Parti yöneticileri "Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz" dedi.

HER ADIMINIZ İZLENİYOR

Grup yöneticilerinin milletvekillerinden, yaptıkları açıklamalardan, kullandıkları dil ve söyleme kadar her alanda özenli olmalarını istediği belirtildi. Milletvekillerine, grup yönetimi tarafından "Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının" uyarısında bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber