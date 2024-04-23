Kapadokya'da balonlar 23 Nisan için havalandı

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevlilerce sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı.

Balon pilotu İbrahim Daşdeler, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı Türk bayrakları ile gökyüzünde kutlayacağız. Umarım coşkuyla kutladığımız bu gelenek her yıl devam eder" şeklinde konuştu.