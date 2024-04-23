Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı, gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, bugün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Bugün de devam etmesi beklenen çalışmalar sebebiyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle 15 dakika aralıklarla ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

- Kabaktepe, metro arızası için İmamoğlu'na seslendi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metro arızasına işaret etti.

Paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kabaktepe, "Sayın İmamoğlu, Üsküdar-Samandıra metro hattında meydana gelen arıza, hala giderilmedi. İstanbullular soruyor; Bu arıza devam ediyor. Giderilmesi için daha kaç kişinin mağdur olması gerekiyor? Neden bu şehrin sorunları gündeminize giremiyor?" ifadelerini kullandı.

- Metro İstanbul 25 Nisan'da "normal işletmeye geçilmesinin" planlandığını duyurdu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklıkla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır."

- Anonslarda durumun "zorunlu bakım çalışması"ndan kaynaklandığı belirtiliyor

Metrodaki yoğunluğu yaşamak istemeyen bazı vatandaşlar, İETT otobüsleriyle düzenlenen ring seferlerine binmeyi tercih ediyor. Metro istasyonlarında da otobüs seferleri olduğu yönünde vatandaşlara anonslar yapılıyor.

Öte yandan, istasyonlarda belli aralıklara yapılan anonslarda yaşanan durumun "zorunlu bakım çalışması"ndan kaynaklandığı belirtiliyor.

- Arıza öncesi yaklaşık 6 dakika süren güzergah, otobüsle 15 dakikayı bulabiliyor

Arıza öncesi metro ile Üsküdar-Altunizade arası yaklaşık 6 dakikalık zaman diliminde gerçekleşirken, otobüs seferlerinin ise trafik yoğunluğuna göre ortalama 15 dakika sürdüğü gözlemlendi.

Metro istasyonlarında sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların birçoğunun çalışmadığı, çalıştığı gözüken bazı tabelalardaki saat ve sefer aralığının yer aldığı dakika uyarısının ise sabit şekilde kaldığı ve değişmediği görüldü.

Arıza öncesi Üsküdar'dan Samandıra yönüne yoğun saatlerde 4 dakika aralıklarla hareket eden metro seferleri yaklaşık 15 dakika aralıklarla yapılıyor.

Üsküdar'dan metroya binerek Samandıra yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, Altunizade'de inerek karşı perondan gelecek metroyu bekliyor.

Aynı şekilde Samandıra yönünden Üsküdar'a gitmek için metroya binen vatandaşlar ise Altunizade'de inerek karşı yönden gelen metroya binmek durumunda kalıyor.

Bu istasyonda metronun gelme süresinin 15-20 dakikaya kadar çıkmasının yoğunluğu artırdığı ve vatandaşların metroya iniş binişlerinde zaman zaman metro kapılarında yığılmaların yaşandığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen iş yoğunluğunun olmadığı kentte, istasyonlarda arıza nedeniyle yoğunluğun gün boyu sürdüğü görüldü.

- "Her geldiğimizde bir hasar, bozukluk"

Metroyu kullanan kimi vatandaşlar, arızanın giderilmemiş olmasına tepki gösterdi.

Dilek Mete adlı vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek, "Her geldiğimizde bir hasar, bir bozukluk. Sözde Büyükşehir çalışıyor. Altunizade'de aktarma yaptık." dedi.

Yolculardan Ömer Durna ise istasyonlarda aşırı bir kalabalık olduğunu söyledi.

Metroda aktarma nedeniyle sorunlar yaşadıklarını anlatan bazı vatandaşlar da yaşanan durumu "rezalet" olarak niteledi.

- Bazı vatandaşlar metroyu yerde oturarak beklemeyi tercih ediyor

Yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferlerdeki gecikme sürerken, yoğunlukta sabah saatlerine göre kısmen azalma gözlendi.

Aktarma yapılan Altunizade İstasyonu'na gelen vatandaşlara görevliler, megafonlarla peron yönlendirmesi yapıyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelalar hala açılmazken, bazı vatandaşlar metroyu yerde oturarak beklemeyi tercih ediyor.

- M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hakkında

Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 26,5 kilometre hat uzunluğuna, 20 istasyon sayısına sahip olan M5 Üsküdar-Samandıra Merkez Metro Hattı, Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı ve "Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı" özelliklerini taşıyor.

Üsküdar Meydanı'ndan başlayan, Ümraniye ilçe merkezi ve Çekmeköy Meydanı'ndan geçerek Samandıra Merkez İstasyonu'nda son bulan hatta 126 araç çalışıyor.

Tek yönde sefer süresi 43 dakika, günlük sefer sayısı 520 ve pik saatlerde sefer sıklığı 4 dakika 10 saniye olan hat, inşa edildiği güzergah üzerinde "yüksek yolcu potansiyeline sahip" olarak tanımlanıyor. Hat, günde 311 bin 349 yolcu taşıyor.

Hattın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) raylı sistemler gelecek vizyonu çerçevesinde sürdürülen çalışmalarla Sultanbeyli'ye ulaşması için inşaat çalışmalarının devam ettiği, Kurtköy bölgesine uzatılması için projelendirme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Kazanın meydana geldiği duraklar, hattın 1'inci etabı olan "Üsküdar-Yamanevler" istasyonları arasında bulunuyor. Bu etap, 15 Aralık 2017'de hizmete alınırken, hattın 2'inci etabı "Yamanevler-Çekmeköy" 21 Ekim 2018'de, 3'üncü etabı "Çekmeköy-Samandıra Merkez" ise 16 Mart 2024'te hizmete açıldı.