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Erdoğan: Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 12:09, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız" dedi.

Terörle mücadele, ticaret, ulaştırma, enerji ve iklim değişikliğinin etkileri gibi başlıklarda görüşme yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Biliyorsunuz Irak kısa süre önce terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Ülkemizin bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdik. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimizi bir kez daha vurguladık" diye konuştu.

"PKK resmen terör örgütü ilan edilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ta da Suriye'de de özellikle terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak'ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız."

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