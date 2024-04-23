UEFA'dan Halil Umut Meler kararı: EURO 2024'te düdük çalacak
UEFA, EURO 2024'te görev alacak 18 hakemi duyurdu. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 12:23, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:24
UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.
EURO 2024'te düdük çalacak hakemler şöyle:
Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesus Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
Halil Umut Meler (Türkiye)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Scharer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clement Turpin (Fransa)
Slavko Vincic (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)