Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı
Milli iradenin simgesi TBMM 104 yıl önce açıldı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaların olmayacağını, kutlamaların Taksim'in dışındaki bir alanda olacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 14:42, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı." dedi.

Vali Gül, İstanbul Valiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki kutlamalarının Taksim'de olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.

23 Nisan'ın coşku içinde kutlandığını ve 1 Mayıs etkinliklerinin yaklaştığını belirten Gül, "Biliyorsunuz 1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı." ifadelerini kullandı.

Gül, başta DİSK ve KESK olmak üzere Taksim için talepte bulunan herkesle konuştuklarını ve kutlamaların bu sene Taksim'de olmayacağını sendikalara izah ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içinde, günün anlamına uygun, demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak, emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içinde kutlanır."

Olayın taraflarıyla iki kez görüştüklerini kaydeden Gül, kutlama yerinin bu hafta içinde netleşeceğini ifade etti.

Gül, kutlamaların Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda yapılacağını yineleyerek, "O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ve ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber