Bakan Tunç, kendisine mektup yazan Melisa Nur'un bayramını kutladı

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama
Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç, kendisine mektup yazan Melisa Nur'un bayramını kutladı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, göreve başladığında kendisine tebrik mektubu gönderen ilkokul öğrencisi Melisa Nur Arslan'ı görüntülü arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 16:41, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:17
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara Şehit Erhan Ar İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Melisa Nur Arslan, 8 Haziran'da Adalet Bakanı Tunç'a mektup göndererek, görevini tebrik etti. Bakan Tunç, öğretmenini arayarak Melisa Nur ve sınıf arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Melisa Nur ve sınıf arkadaşlarıyla görüntülü görüşen Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın gelecek nesillerin ellerinde şekilleneceğini belirterek, "Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Sizin omuzlarınızda Türkiye yükselecek. Temellerini Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizler attık. Şimdi o temelin üzerine siz çocuklarımız, gençlerimiz dünyaya Türkiye Yüzyılı damgasını vuracaksınız. Bunu yapmak için de çok çalışmak gerekiyor. Öncelikle, okullarımızı en güzel şekilde bitirmemiz ve ailelerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olarak yetişmemiz gerekiyor" dedi.

Küçük kızının da 5'inci sınıfta okuduğunu aktaran Bakan Tunç, Melisa Nur'a gelecekle ilgili hedeflerini sordu. Bakan Tunç, tüm öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber