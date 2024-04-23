Market alışverişine geldi, tartışmayı ayırırken hayatını kaybetti

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama
Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan '1 Mayıs Taksim' açıklaması
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Rusya'dan vatandaşlarına 'THY ile uçmayın' uyarısı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Zeytin de enflasyondan nasibini aldı: Tanesi 1 TL'yi aştı
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 33 saattir giderilemedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Erdoğan: İhtiyaç dışı tüm harcamaların önü kesilecek
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Altında şok! 3 haftalık primin yarısı 3 günde gitti
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Mehmet Şimşek: Yerel ifadem istismar edildi
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
Dönüm noktası: Irak'la yeni başlangıç
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
AK Parti'den sosyal medya uyarısı
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyor
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Trafik sigortasında zam hesabı değişti
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketinde hazırlıklar tamam
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
'Türkiye, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyor' iddiasına açıklama
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
GENÇ'lerin rüzgarı dolu dizgin ilerliyor
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Market alışverişine geldi, tartışmayı ayırırken hayatını kaybetti

Bursa'da dün akşam saatlerinde markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti. Yaşanan tartışmayı ayıran 62 yaşındaki kişi kalbinden bıçaklanması sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Bursa'dan otobüse binerek İstanbul'a kaçarken Bursa polisi şüpheliyi yakalayarak geri getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 17:18, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:50
Yazdır
Market alışverişine geldi, tartışmayı ayırırken hayatını kaybetti

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan kişi, Ö.Z.'ye (41) "hırsızlık yapıyorsun" dedi. Bunun üzerine markette çalışan kişi ile Ö.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araya Ramazan Yılmaz (62) girdi. Olayla ilgisi olmayan Yılmaz, tarafları ayırırken Ö.Z.'nin yanında bulunduğu bıçak ile kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otobüsle İstanbul'a kaçtı, Bursa polisi yakalayarak geri getirdi

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ö.Z.'nin otobüs ile İstanbul'a gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak Bursa'ya getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber