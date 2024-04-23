Bakan Tekin, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, hastanede tedavi gören çocuklara ve hastane sınıfına ziyarette bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 17:57, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:06
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukları ve hastane sınıfını ziyaret etti, yetkililerden çocukların tedavilerine ilişkin bilgi aldı.
Bakan Tekin, daha sonra çocuklarla sohbet etti, bir isteklerinin olup olmadığını sordu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.
Tekin, çocuklara çiçek, oyuncak ve kırtasiye seti hediye etti.