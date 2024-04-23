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Bakan Uraloğlu: Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamı da gündemimizde" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 21:24, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:25
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Bakan Uraloğlu: Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açmaması halinde yeni yaptırımlara maruz kalabileceğini söyledi.

"İki aylık bir zaman diliminde de dörtlü bakanlar zirvesi yapacağız"

Kalkınma Yolu Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi'ni biz şu ana kadar iki götürüyorduk Irak ve Türkiye olarak. Son birkaç günlük gayretimizle dörtlü mutabakat imzaladık. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı da işin içerisine kattık. Çünkü hem bu işin finansmanında hem yük temininde hem de işletilmesi konusunda katkısı olacaktır. Bu çok ciddi bir aşama ve iki aylık bir zaman diliminde de dörtlü bakanlar zirvesi yapacağız. Ama bizim zaten haftalık gerek Irak'la gerekse Türkiye'de genel müdür seviyesinde sürekli görüşüyoruz. Projede Türkiye'nin güneyi Irak'ın kuzeyindeki projeyle ilgili tamamlanmamış bir kesim var. Orası tamamlandığında finansman modeline kadar konuştuk. Bu sene orada başlamayla ilgili bir vaziyet alalım istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kalkınma Yolu ile ilgili ofislerin yakın zamanda açılacağını belirten Uraloğlu, TCDD bünyesinde bir firma kurulabileceğini de söyledi.

"Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek"

Sosyal medya platformu "X" Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı getirilmişti. Bu konudaki gelişmenin ve ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde" diye konuştu.

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