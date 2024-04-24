Dolandırıcılara 'Sibergöz' operasyonları: 63 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen "Sibergöz-33" ve "Sibergöz-34" operasyonlarında 63 kişinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 08:13, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 08:21
5 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-33" operasyonlarında 16 şüpheli, 11 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında ise 47 şüpheli yakalandı.