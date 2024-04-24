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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 08:39, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 08:39
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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu.

2 şüphelinin yakalaması çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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