Bin yılın projesiyle dengeler değişecek

Türkiye'nin öncülüğünde Irak, Katar ve BAE arasında ilk imzaların konduğu tarihi Kalkınma Yolu Projesi dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek. Trilyon dolarlık Körfez sermayesini Avrupa'ya açacak, Uzak Doğu ile ticareti toplamda 20 gün kısaltacak olan Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye oradan Amsterdam ile Londra gibi ticaret merkezlerine uzanacak projenin yatırım büyüklüğü 16 milyar doları buluyor. Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girecek Kalkınma Yolu için 615 km demir yolu, 320 km kara yolu yapılacak. Irak tarafında ise bin 200 km demir ve kara yolu inşa edilecek.

KALKINMA YOLU 25 GÜN

Yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu'nda süreler kısalacak. Kalkınma Yolu Çin'den başlayarak, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Hint Okyanusu üzerinden Basra Körfezi'ne ulaşacak. Fav Limanı'ndan Irak'a girecek Kalkınma Yolu Başkent Bağdat, Musul'dan geçerek Ovaköy'e ulaşacak. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep'ten geçecek. İskenderun ve Mersin Limanından Akdeniz'e bağlanacak. Adana, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Gebze, İstanbul ve Edirne'den geçerek Avrupa'ya açılacak. İstanbul'da 3'ncü köprüye yapılacak demir yolu ile de projede süreler daha da kısalacak. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya, Çekya, Almanya, Belçika'dan geçerek Londra'ya ulaşacak. Bu süre toplam 6 bin 604 mil ve 25 gün sürecek.

GEÇTİĞİ YER DEĞİŞECEK

Kalkınma Yolu'nun en önemli ayaklarından biri olan Irak'ta 2x3 şeritli bin 200 km otoyol yapılacak. Fav Limanı'ndan başlayacak otoyol, Necef, Kerbela, başkent Bağdat, Beyci, Musul üzerinden Ovaköy Sınır Kapısı'na ulaşacak. Yine bin 200 km olacak tren hattında Fav Limanı'ndan başlayıp, Nasiriye, Kadisiye, Hille, başkent Bağdat, Samarra, Tikrit, Musul, Rabia üzerinden Ovaköy'e ulaşacak.

ŞIRNAK İSTANBUL'A OTOBANLA BAĞLANACAK

Türkiye'de ise hali hazırda bulunan Niğde Otoyolu ve Ankara-İstanbul otoyollarına karayolları entegresi sağlanacak. Şırnak Ovaköy üzerinde inşa edilecek 320 km otoyolla Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep'e bağlanacak. Otoyoldan Mersin-Adana-İskenderun otoyollarına bağlanarak Mersin ve İskenderun limanlarına da gidilecek. Oradan Niğde, Ankara ve İstanbul otoyollarına bağlanarak Avrupa'ya açılacak. 615 km'lik yeni yapılacak demir yolu ile de yeni hatlar açılacak. Ovaköy'den başlayacak tren yolu yine Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'e bağlanacak. Tren yolu İskenderun ve Mersin limanına bağlanacak. Tren İstanbul'a ulaşmak için Adana, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Gebze, İstanbul, Edirne üzerinden Avrupa'ya ikinci bir hat olarak Avrupa'ya açılacak.

Alternatif rotalara göre daha kısa

Çin'den başlayan Güney Koridoru, Singapur, Sri Lanka, Malezya, Hint Okyanusu, Süveyş Kanalı, Akdeniz Cebelitarık Boğazı ve Atlas Okyanusu üzerinden Londra'ya uzanıyor. Bu koridorun 11 bin 11 mil uzunluğu 35 gün 7 saat sürüyor. Pekin-Londra-Ümit Burnu Koridoru ise yine Çin'den başlayıp, Endonezya üzerinden Hint Okyanusu'na açılıp Ümit Burnu üzerinden Afrika açıklarından Atlas Okyanusu üzerinden Londra'ya varıyor. Bu koridorun mil uzunluğu 14 bin 327 olurken toplam süresi ise 45 gün 22 saat.