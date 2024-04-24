Danıştay Başkanı Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi.

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün başkanlık seçimi yapıldı.

Yüksek Mahkeme, 4 yıl görev yapacak başkanı olarak yeniden Zeki Yiğit'i seçti.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

1965'de Zonguldak Alaplı'da dünyaya gelen, ilkokulu köyünde, ortaöğretimi Karadeniz Ereğli'de bitiren Yiğit, 1987'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1991'de mesleğe başlayan Yiğit, Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türkiye'de yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve yolsuzlukların önlenmesi konularında yapılan çalışmalara katılan Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçildi. 2013 - 2020 yılları arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan ve 7 Mayıs 2020'de Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit, evli ve dört çocuk babasıdır.