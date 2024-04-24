İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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