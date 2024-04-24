İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 09:31, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:31
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.