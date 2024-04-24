Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,5050 32,5060 32,5190 32,5200 Avro 34,5680 34,5690 34,7900 34,7910 Sterlin 40,0260 40,1430 40,4550 40,5720 İsviçre Frangı 35,3510 35,5280 35,3900 35,5670 ANKARA ABD Doları 32,4750 32,5550 32,4890 32,5690 Avro 34,5280 34,6080 34,7500 34,8300 Sterlin 39,9660 40,1760 40,3950 40,6050