Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,52 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 17:34, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,5050
|32,5060
|32,5190
|32,5200
|Avro
|34,5680
|34,5690
|34,7900
|34,7910
|Sterlin
|40,0260
|40,1430
|40,4550
|40,5720
|İsviçre Frangı
|35,3510
|35,5280
|35,3900
|35,5670
|ANKARA
|ABD Doları
|32,4750
|32,5550
|32,4890
|32,5690
|Avro
|34,5280
|34,6080
|34,7500
|34,8300
|Sterlin
|39,9660
|40,1760
|40,3950
|40,6050