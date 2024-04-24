İstanbul'da lüks araç kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Ele geçirilen bazı araçların Almanya, İsveç ve Polonya ülkelerinden Interpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

Ekipler, Türkiye'ye turistik amaçla gelen yolcuların beraberinde getirdikleri lüks araçların yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını, başka araçların şase numaralarına göre sahte evrak düzenlenerek tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını tespit etti.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde lüks oto kaçakçılığının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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