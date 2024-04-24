İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ndeki Olay Hakkında Açıklama

İşte o açıklama,

"23 Nisan 2024 tarihinde İzmir Şehir Hastanesi'ne gelen bir hasta ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yayılan yanıltıcı bilgiler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür: Bahse konu olayda, hastanede bir süre önce sağlık hizmeti alan bir hastamız, saat 11:00 civarında hastanemize tekrar gelmiştir. Önceden taşkınlık yapacağı konusunda yapılan ihbar sebebiyle hastane bahçesinde emniyet güçleri tarafından kontol altına alınmış, aracında bir adet silah bulunmuştur. Şahsın gözetim altında muayenesi gerçekleştirilmiştir. Bilahare emniyetteki süreci takiben, hakkında herhangi bir şikayet bulunmaması nedeniyle savcılıkça serbest bırakılmıştır. Bahsi geçen şahsın ameliyat yerinde olan kanaması nedeniyle doktorlarla görüşmek isteğiyle aynı gün içinde saat 17.30'da hastaneye tekrar gelmesi tedirginliğe yol açmış ve hastane güvenlik görevlileri görüşmesine izin vermeyerek şahsı kontrollü bir şekilde hastane dışına çıkarmıştır. Bu süre içerisinde doktorlara da bilgilendirme yapılmıştır. Şahıs güvenlik personeli eşliğinde polise teslim edilmiştir; emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Söz konusu şahsın, tüfekle hastaneye girdiği ve sağlık çalışanlarını rehin aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"