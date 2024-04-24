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Erdoğan'dan 1915 mesajı: Saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 1915 olaylarına ilişkin bir mesaj gönderdi. Erdoğan, "Tarihte yaşananlar vicdanın, bilimin rehberliğinde ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 13:41, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 13:43
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Erdoğan'dan 1915 mesajı: Saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum. Çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkımın, hafızalarda derin izler bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir. Ürettikleri kültürel ve beşeri eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır." dedi.

Ermeni vatandaşların ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendi vatanında ikinci sıfın hissetmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir. Milli belleğimize kazınan hadiseler arasında ayrım yapmaksızın, empati kurulması, ekilen nefret tohumlarının kök salmasını da engelleyecektir. Dünyayı çepeçevre saran şiddet ve savaş sarmalından gelecek kuşakları korumanın yolunun, ortak acılarımızdan çıkaracağımız dersler ışığında, geleceğimizi birlikte inşa etmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle, Ermeni Toplumu'nun kıymetli mensuplarını en kalbi duygularımla bir kez daha selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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