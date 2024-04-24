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Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmen atamasına ilişkin, "Mülakatın derhal kaldırılması, gençlerin talebine uygun 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekiyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 16:07, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 16:08
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Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Çetin Doğan gibi çok sayıda yaşlı insanın cezaevinde tutulmasını eleştiren Özel, "Yaşları 80-90 arasında olan yaşlı insanları sırf '28 Şubat sürecinden hesap soruyoruz' diye kin ve nefretle bu zor günlerinde hapishanede tutmak yakışmaz. Bu, güç, hakimiyet, özgüven, muktedirlik değil güçsüzlük, acizlik." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, 2012 yılında 250'ye yakın cezaevine 370 ziyaret yaparak hazırladıkları hasta tutuklu ve hükümlüler raporunun güncellenmesi ve bu konuda TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önerge verilmesi için Grup Başkanvekillerine talimat verdi.

Öğretmen atamaları konusunda iktidarı eleştiren Özel, bugün Türkiye'de bir milyondan fazla atanmayan öğretmenin olduğunu hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "2024 yılında, 2023'te emekli olan öğretmen sayısı kadar atama yapılacağını" söylediğini aktaran Özel, "Sayın Erdoğan da 'bir miktar atama yapacağız' dedi, gençleri çok üzdü. Bu rakam maalesef 23 bin 900'dür. 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar 'mülakatı kaldıracağız' sözü verdi ama şimdi 'mülakat gibi mülakat yapacağız' diyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Mülakatın derhal kaldırılması, gençlerin talebine uygun 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekiyor. 28 Nisan'da Ankara Ulus'ta bir mitingleri var. Ben maalesef, Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandığımız ve ilk kez bizim belediyemizin yapacağı mesir şenliklerinde Manisa'da olmak durumundayım. Yıllarca büyükşehir ve ilçe belediyeleri başka partideyken bazen tek başıma bazen üç milletvekiliyle o kortejde yürüdük ama bu dönemde Manisa'daki 17 belediyenin 15'inin belediye başkanlarıyla ve diğer partilerin belediye başkanlarıyla o kortej yürüyüşünü gerçekleştirme gururunu, onurunu yaşayacağım. Bu özlemimi gençler mazur görsünler. Manisa'ya gelebilecek mesafede olanları Manisa'da ağırlamaktan büyük onur duyarız. Ama Ankara'yı, Türkiye'nin dört bir yanındaki atanmayan öğretmenlerin mitingi için sözüme değer veren herkesi o mitinge destek olmaya davet ediyorum."

- "Hatay'ı yüzde 60'la almaya buradan ant içiyorum"

Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde "Hatay'da büyük hukuksuzluklarla seçim yapıldığını ve Hatay'ın iradesinin gasbedildiğini" ileri sürdü.

Yaptıkları itirazların değerlendirilmediğini iddia eden Özel, "Bir tek torba açılmadı. 3 bin 900 ölüye oy kullandırttılar, açıp baksalar görecekler, kapağını açmadan reddettiler. Tarih önünde kendilerini çok zor bir duruma soktular. Biz, Hatay'a sahip çıkacağız, Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Önümüzdeki haftalarda Hatay'da belediyeyi ve iktidarı nasıl takip edeceğimizi, nasıl yapıcı, net, sert bir muhalefet yapacağımızı, Hatay'da bundan sonra gelecek seçimi de öyle küçük farkla değil, Hatay'ı yüzde 60'la almaya buradan ant içiyorum, söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'daki depremzedelere verilen sözlerin de tutulmadığını öne süren Özel, 100 aileden sadece 11'inin yeni yapılan deprem konutlarına oturabildiğini, diğerlerinin halen konteyner ve çadırlarda yaşadığını söyledi. Özel, "O sözler tutulmadığı gibi biz olsaydık bedavaya verilecek deprem konutları, örneğin Antakya'nın 600 Evler bölgesinde bir mütevazi deprem konutu için 6 milyon 750 bin lira vatandaştan para istenmekte. Taksitlendirilip, faizlendirilip dünyanın borcu insanların sırtına yüklenmektedir. Bunu takip ediyoruz, bu sosyal devlet değildir. Önümüzdeki günlerde bu konuyu siyasi muhataplarımla görüşeceğim." sözlerini sarf etti.

- "Mesut Kocagöz'ü özgürlüğüne ve Kepez'e kavuşturun"

Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü teleferik kazasına da değinerek, suçluların, kamu görevlisi de olsa soruşturulmasını ve suçluysa cezalandırılmasını savunduklarını dile getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün olayın ardından tutuklandığını anımsatan Özel, tutuklamanın siyasi olduğunu, bu konudaki iİtirazların da reddedildiğini belirtti. Kazaya ilişkin ortaya çıkan video kaydındaki görüntüleri aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Videoda, görevli arızayı görüyor, sistem otomatik kapatıyor, bir süre telefonla konuşuyor, bakıyor ve sistemi açmaması gerekirken, bilirkişi raporu o yönde, aksi bir şey varsa onun da hakkına girmek istemem, manuel çalıştırıyor ve kaza oluyor. Hemen durdurup koşarak ayrılıyor oradan. Maalesef dosyada, sistemin otomatik kapattığı, kontrolü, bakımı yapılmış ve kontrolörler 'sorun yok' demiş. Hata olunca kaza olmuyorsa sistem çalıştı demektir. Onu manuel başlatan kişinin ifadesi var. O kişi 'Seçimler yaklaşıyordu, 'seçimlerden önce teleferik hemen çalışsın' dediler. Üç aylık olması gereken bakımı 15 günde yaptırdılar, sorumlusu da Mesut Kocagöz' diyor. Meğerse ortaya çıkıyor ki sistem durmuş, bu ifadenin sahibi çalıştırmış. Şimdi mutlaka yeni bir itiraz yapılacak. Artık vicdan, insaf, birazcık edep diyorum ve Mesut Kocagöz'ü özgürlüğüne ve Kepez'e kavuşturun diyorum."

Iğdır Tuzluca'da yerel seçimi kazanan CHP adayının yerine mazbatanın AK Parti'ye verildiğini söyleyen Özel, mevcut belediye başkanının istifa ederek seçimlerin yenilenmesini sağlaması gerektiğini savundu.

CHP olarak yerel seçimlerden zaferle çıktıklarını dile getiren Özel, "Yoksulluğun hem acil sosyal devlet tedbirleriyle hem de kalkınma ekonomisiyle tarihe karıştığı gün zaferi kazanmış, kendimizi kutlamayı hak eder durumda göreceğiz. Milletin yüzü gülmeden sevinmeye hakkımızın olmadığını biliyoruz. Bu sorumlulukla davranıyoruz." görüşünü paylaştı.

Özel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın duruşmasının yarına ertelendiğini belirterek, mağdur aileler tarafından yarın Çorlu'da yapılacak yürüyüşe katılacaklarını, kendisini seven herkesin arkasından gelmesini istedi.

Özgür Özel, ayrıca yakın bir tarihte Türkiye'deki tüm emeklilerle birlikte bir miting gerçekleştireceklerini bildirdi.

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