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Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı

Evinde ölü olarak bulunan eski spordan sorumlu devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi ölümün kalp krizi sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 20:45, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 20:46
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Eski spordan sorumlu devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın öğle saatlerinde evinde cansız bedeni ile karşılaşıldı. Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi ölümün kalp krizi sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Yılmaz'ın ailesinin açıklaması şu şekilde:

"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.

Cenazesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun."

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