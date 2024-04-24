TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Bakanlık yetkililerini dinleyecek

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin, "Konunun adil soruşturulması için Komisyon üzerine düşeni yapacaktır. Üzerimize düşen her yükümlülüğü şeffaf, adil bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Çalışma takviminin belirlendiği toplantıda Uslu, İliç'te hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, halen toprak altında olan madencilere en kısa sürede ulaşılmasını ümit ettiğini söyledi.

Komisyonun hem bu kazayı araştıracağını hem de bu tür kazaların tekerrür etmemesi için gereken çalışmaları yapacağını vurgulayan Uslu, "Konunun adil soruşturulması için Komisyon üzerine düşeni yapacaktır. Üzerimize düşen her yükümlülüğü şeffaf, adil bir şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

Uslu, iyi, sürdürülebilir madencilik, maden ocaklarının güvenli işletilmesi konularında hem bakanlıklardan hem de sivil toplum kuruluşları ve akademiden kişileri dinleyeceklerini ve sonrasında rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

Hedeflerinin benzer kazaların bir daha yaşanmasını engellemek olduğunu kaydeden Uslu, "Bu çalışmanın sonunda mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyorsa hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

Uslu, Komisyonun çalışma süresinin 3 ay olacağını, gerek duyulması halinde TBMM Genel Kurulundan ek sürede isteyebileceklerini söyledi.

- Komisyonda gündem tartışması

Komisyon Başkanı Uslu, açıklamalarının ardından, milletvekillerine gündeme ilişkin söz verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kazanın yaşandığı maden ocağında yaklaşık 264 metreye ulaşan yığın liç sahasının bu yüksekliğe ulaşmasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sorumluluğu bulunduğunu öne sürdü.

Kaza sonrası göçük altında kalan 9 işçiden 7'sinin cenazesine henüz ulaşılamadığını hatırlatan Yavuzyılmaz, arama-kurtarma faaliyetlerine dair eleştirilerde bulundu.

Yavuzyılmaz'ın açıklamaları üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri, Komisyonun bugünkü gündeminin çalışma takvimi olduğunu belirterek, Yavuzyılmaz'a tepki gösterdi. Tartışmanın sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Uslu, toplantıya ara verdi. Aranın ardından konuşan Uslu, maden sahasındaki yığınlar altında kalan işçiler ve onların çıkarılmasını bekleyen yakınları olduğuna işaret ederek, milletvekillerinden bu hassasiyetle çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Komisyon Başkanı Atay Uslu, çalışmalar kapsamında 30 Nisan Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini, 2 Mayıs Perşembe günü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinleyeceklerini bildirdi.