Belediye Meclis Üyelerinin ödeneğinde önemli ayrıntılar

Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32'nci maddesine göre; meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39'uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ünü geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25'inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Bu düzenlemeye göre, belediye meclis üyelerinin alacakları tek ücret huzur hakkı olup, meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için belediye başkanının aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3'ünü geçmemek üzere meclis tarafından belirlenir.

Huzur Hakkı Ödenecek Gün Sayısı

Huzur hakkı ödenecek gün sayısı meclis ve komisyonların kanunla belirlenmiş en fazla toplantı günü sayılarıyla sınırlıdır.

Meclisin toplantı süreleri normalde en fazla 5 gün, bütçe görüşmelerine rastlayan ayda ise en çok 20 gündür (5393/Madde 20).

İmar komisyonu en fazla 10 işgünü, diğer komisyonlar ise 5 işgünü toplanabilir (5393/Madde 24 - 5216/Madde 15).

Denetim komisyonunun çalışma süresi ise en fazla 45 gün olabilir (5393/Madde 25).

Aynı gün hem meclis toplantısı hem de komisyon toplantısı varsa tek huzur hakkı ödenir. İçişleri Bakanlığı'nın bir mütalaasında (T: 24.01.2006, S: 7059); iki farklı komisyonda görev alan belediye meclis üyelerine, komisyon toplantıları aynı güne rastlar ve üye her ikisine de katılırsa, yalnızca bir günlük huzur hakkının ödeneceği, farklı günlerde yapılan komisyon toplantılarına katılan üyelere ise kanunda belirtilen sınırlamalar dahilinde her iki toplantı için de huzur hakkı ödenebileceği değerlendirilmektedir şeklinde belirtilmiştir.

Encümen Üyesi Meclis Üyelerinin Ödeneği

Encümen üyesi seçilen meclis üyelerine verilecek ödenek, 5393 sayılı Kanunun 36'ncı maddesine göre belediyenin nüfusuna göre değişen gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek alır. Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre; büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir.

Encümenin memur üyelerine yukarıdaki miktarların yarısı ödenir.





Aynı Güne Rastlayan Encümen Ödeneği ve Meclis Huzur Hakkı!

Encümen ödeneği ve meclis huzur hakkı birbirinden bağımsız ödemeler olması nedeniyle birinin alınması diğerinin alınmasına engel teşkil etmez. Dolayısıyla, aynı güne rastlayan meclis ve encümen toplantıları için hem encümen ödeneği hem de huzur hakkı ödenir.

İçişleri Bakanlığı'nın görüş yazısında (T: 03.05.2005, S: 2018-81174); meclis ve encümen toplantısı aynı güne rastlar ve üye her ikisine de katılırsa, meclis toplantısı için huzur hakkı, encümen toplantısı için de aylık brüt ödenek ödenebilecektir denilmiştir.

Aynı Gün İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri Meclis Toplantısına Katılımda Huzur Hakkı!

Aynı gün içinde ilçe belediye meclisi toplantısına ve büyükşehir belediye meclisi toplantısına katılım olması durumunda; iki belediyenin ayrı kamu tüzel kişiliği olması, seçim usullerinin farklı olmasından kaynaklı ayrı görevler olması, aynı belediyenin aynı güne rastlayan meclis ve komisyon toplantılarından yalnız biri için huzur hakkı ödenecek olması, büyükşehir ve ilçe meclislerinin aynı gün toplanması halinde sadece tek bir huzur hakkı ödeneceğine ilişkin açık bir düzenleme olmaması nedenleriyle her iki toplantının huzur hakkının ödenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Meclis Üyelerine Seyyanen Zam Ödemesi!

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüş yazısında (S: E-53773008-622.02-8959310, T: 07/03/2024); meclis ve komisyon toplantılarına katılan meclis başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkının hesabında 375 sayılı KHK'nın ek 40'ıncı maddesinde öngörülen ilave ödemenin dahil edilemeyeceği mütalaa edilmektedir denilmiştir.

İdari İzinlerde Meclis Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesi!

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüş yazısında (S: E-53773008-622.02-4061698, T: 05/07/2022); gerek meclis toplantılarına ve gerekse komisyonlara katılacaklara ödenecek ücretlere ilişkin olarak "toplantılara katılma" şartı arandığından, kamu personelinin geneline yönelik verilen idari izinlerde toplantı yapamaması halinde bu ücretlerin ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir denilmiştir.

Toplantılara Katılmama Durumunda Encümen Ödeneği Ödemesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından 5272 (5393) ve 5216 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik 07.04.2005 gün ve 2005/36 nolu Genelgenin "Encümen Üyelerine Yapılacak Ödemeler" başlıklı maddesinde; 5272 (5393) sayılı Kanunun 36'ncı maddesi kapsamında belediye encümeni başkan ve üyelerine toplantıya katılmadıkları günler için ödenek verilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle toplantıya fiilen katıldıkları günler için cetvel düzenleneceği ve toplantıya katılmadıkları günlere isabet eden miktarın aylık ödenekten düşüleceği, encümenin memur üyelerinin izinli olduğu hallerde, yerine vekalet edenler encümen toplantısına katılmış ise, katıldıkları gün sayısı kadar ödenek verileceği belirtilmiştir.

