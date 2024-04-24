PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 17:12, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 17:33
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çakmak tutuklandı.