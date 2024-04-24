PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

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