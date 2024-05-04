Belediye Başkanlarının yurt içi-dışı izni ve görevlendirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39'uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.

İçişleri Bakanlığı'nın bir görüş yazısında (T: 11.02.2009, S: 3845-53402); 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar için öngörülen izin hakkının belediye başkanları için de uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, belediye başkanlarının Devlet memurlarının yıllık izin hakkı usul ve esasları çerçevesinde yıllık izin hakkı bulunmaktadır.

Başkanın İzin ve Görevlendirmesi Kendi Yetkisindedir

Belediyenin en üst amiri konumunda bulunan belediye başkanları, izin ve görevlendirilmeleri kendi yetkileri dahilindedir. Bu iznin kullanma zamanını ve süresini kendileri belirlemekle birlikte belediye kamu hizmetlerini aksatmadan kullanmaları gerekir. İzin ve görevlendirme için herhangi bir makamın onayına gerek yoktur.

İzin ve Görevlendirmenin Mülki İdare Amirine Bildirilme(me)si!

Belediye başkanlarının belediye kamu yönetimi sorumluluğu ve nezaket kuralları çerçevesinde izin, görevlendirme ve vekalet konusunda beldesinin mülki idare amirine bildirmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, belediye meclisine de bu konuda yazılı bilgi vermeleri uygun olacaktır. En nihayetinde, gerek belediye meclisine gerekse mülki idare amirine konu hakkında bilgi vermesi zorunluluğu yoktur.

Görevlendirme Onayı

Belediye başkanlarının belde dışına görevli olarak gitmesinde herhangi bir makamdan izin alması yönünde yasal mevzuatta bir hüküm yoktur. Bu nedenle belde dışına görevli olarak gidecek belediye başkanlarının belediye meclis üyelerinden birisini vekil olarak görevlendirmesi ve görevlendirmeyi ilgiliye tebliğ ederek görevinden ayrılması ile görevlendirme gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu kapsamda belediye başkanlarının belde dışına görevli olarak giderken ayrı bir görevlendirme onayı alınması gerekmez. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun bir kararı da (T: 16.03.2012, S: 34505) aynı doğrultudadır.

Hastalık İzinleri

Belediye başkanlarının hastalık durumları doktor veya sağlık kurulu raporuyla belgelenmek şartıyla hastalık izni kullanması mümkündür.

Mazeret İzinleri

Belediye başkanları memurların mazeretleri ile sınırlı olmaksızın çeşitli mazeretleri nedeniyle belediye meclisine bilgi vermek suretiyle mazeret izni kullanabilirler. Bununla beraber belediye başkanlarının memurlar gibi 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesi uyarınca eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün mazeret izin hakkı bulunmaktadır.

Belediye Başkanlarının Yurtdışına Çıkış İzni!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir görüş yazısında (S: 7118846/622.02/2357508, T: 08.12.2021); belediye başkanlarının yurtdışına çıkışları ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 14.10.2016 tarihli ve 22836 sayılı yazısında Bakanlıklarından izin alınması gerektiğinin belirtildiği, ancak yine anılan Bakanlığın 31.07.2018 tarihli ve 15933 sayılı yazısıyla söz konusu izin işlemi kaldırıldığı, buna göre, belediye başkanlarının yurtdışına çıkışlarıyla ilgili olarak izin alınmasına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı değerlendirilmiştir.