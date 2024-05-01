Belediye Başkanlarının intibakları

Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediye Başkanlarının intibakları

Belediye başkanlarının intibakları 5510 ve 5434 sayılı Kanunlar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 08:52
Yazdır
Belediye Başkanlarının intibakları

İntibak; memurun öğrenim durumu, geçmişteki hizmetleri esas alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde ilerleyebileceği derece ve kademesinin tespit edilmesidir.

Belediye başkanlarının intibakları mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olanlar açısından iki farklı duruma göre yapılmaktadır.

Mülga 5434 Sayılı Kanunda Belediye Başkanlarının İntibakları

Bu kapsamda bulunan belediye başkanlarının emeklilik derece ve kademe intibakları mülga 5434/Ek 48 maddesi çerçevesinde yapılır. Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş ek göstergeler uygulanır. Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır. Başka bir ifade ile belediye başkanlarının SSK ve BAĞ-KUR hizmetleri ve askerlik süreleri de dikkate alınmak suretiyle intibakları yapılarak dereceleri ve bu derecelere göre de ek göstergeleri tespit edilmektedir.

5510 Sayılı Kanunda Belediye Başkanlarının İntibakları

Bu kapsamda bulunan belediye başkanlarının intibakları prime esas kazançlarının tespiti için yapılmaktadır. 5510/80 maddesine göre belediye başkanlarının intibakı sadece 657 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak aylıkları dikkate alınarak yapılır. SSK veya BAĞ-KUR hizmet süreleri intibaklarında dikkate alınmadığından derece yükselmesine etkisi bulunmamaktadır.

Hangi kanun kapsamında olursa olsun belediye başkanlarının intibakları yapılırken her halde 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde tespit edilen Devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre ilerleyebilecekleri derece ve kademeler üzerine yükseltilememektedirler.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüşünde (Tarih: 27.12.199, Bülten Sayısı:18); belediye başkanları için belirlenen ek gösterge rakamının emeklilik açısından geçerli olduğu ve belediye başkanlığı görevine ilişkin mali haklar hususunda 657 sayılı Kanunda herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı mütalaa edildiği belirtilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber