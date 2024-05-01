İntibak; memurun öğrenim durumu, geçmişteki hizmetleri esas alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde ilerleyebileceği derece ve kademesinin tespit edilmesidir.

Belediye başkanlarının intibakları mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olanlar açısından iki farklı duruma göre yapılmaktadır.

Mülga 5434 Sayılı Kanunda Belediye Başkanlarının İntibakları

Bu kapsamda bulunan belediye başkanlarının emeklilik derece ve kademe intibakları mülga 5434/Ek 48 maddesi çerçevesinde yapılır. Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş ek göstergeler uygulanır. Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır. Başka bir ifade ile belediye başkanlarının SSK ve BAĞ-KUR hizmetleri ve askerlik süreleri de dikkate alınmak suretiyle intibakları yapılarak dereceleri ve bu derecelere göre de ek göstergeleri tespit edilmektedir.

5510 Sayılı Kanunda Belediye Başkanlarının İntibakları

Bu kapsamda bulunan belediye başkanlarının intibakları prime esas kazançlarının tespiti için yapılmaktadır. 5510/80 maddesine göre belediye başkanlarının intibakı sadece 657 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak aylıkları dikkate alınarak yapılır. SSK veya BAĞ-KUR hizmet süreleri intibaklarında dikkate alınmadığından derece yükselmesine etkisi bulunmamaktadır.

Hangi kanun kapsamında olursa olsun belediye başkanlarının intibakları yapılırken her halde 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde tespit edilen Devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre ilerleyebilecekleri derece ve kademeler üzerine yükseltilememektedirler.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüşünde (Tarih: 27.12.199, Bülten Sayısı:18); belediye başkanları için belirlenen ek gösterge rakamının emeklilik açısından geçerli olduğu ve belediye başkanlığı görevine ilişkin mali haklar hususunda 657 sayılı Kanunda herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı mütalaa edildiği belirtilmiştir.