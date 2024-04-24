Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Öğretmen atamaları pazartesi açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"23 NİSAN ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Yayın yapan kanal sayısı arttıkça ilgi de dağılıyor. Biz etkinliklerimize cumartesi günü başladık. Pazar günü en az 3 bin civarı öğrenciyle beraber eğlenceli tam bayram havasında bir etkinlik yaptık. Hala etkinliklerimiz devam ediyor.

"MÜFREDATTA KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK DİYE BİR ŞEY YOK"

Müfredat dediğiniz şey kaç yılda bir değişmeli? En son müfredat değişikliği 2017 yılında kısmi müfredat değişikliği yapılmıştı onun öncesinde 2006 veya 2007'ydi dolayısıyla zaman olarak müfredat değişikliğini tartışmanın çok absürt olmadığı bir dönemi yaşıyoruz.

"GÜNCEL GELİŞMELERİ MÜFREDATA ENTEGRE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Dünyanın hiçbir tarafında bizim kadar müfredat değişikliği yoğun bir şekilde tartışılmıyor. Güncel gelişmeleri zaten müfredata entegre etmek zorundayız.

"MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNE İDEOLOJİK DİYEN ARKADAŞLAR ÖNYARGILI YAKLAŞIYORLAR"

İdeolojik bir bakışla değiştirecek misiniz müfredatı?

2017 değişikliği ideolojik bir değişiklik miydi?

Evrimin okutulmamasıyla ilgili tartışmalar vardı.

Evrimin cevabını ayrı olarak veririm, bence ideolojik diyen arkadaşlar kesinlikle önyargılı yaklaşıyorlar.

"MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİ YÜRÜTÜRKEN ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEMEK DURUMUNDAYIZ"

Değiştirme yöntemi nasıl olacak, hazırlık sürecini nasıl götüreceksiniz?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir değişiklik yaparken herhangi bir dersin saatini 1 saat azaltmak ya da artırmak Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde belki on binlerce öğretmen arkadaşımızı norm fazlası hale getirmek diyecektir dolayısıyla bizim yaklaşımımız bu süreci tedrici bir şekilde yürütmek ve öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmemek durumundayız.

"TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKAN BİR KUŞAK YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığının bürokratik yapısı içerisinde rahat operasyonel hale dönüştürebileceğimiz değişiklikler yaptık. Bilgiyi azaltan beceri temelli ve bu becerileri yaparken toplumsal değerlerimize sahip çıkan bir kuşak yetiştirmeye çalışıyoruz.

"MÜMKÜN OLAN EN FAZLA SAYIDA ATAMA YAPMAK İSTİYORUZ, YAPACAĞIZ DA"

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı öğretmen ataması yapacak mısınız?

AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık şu an 1 milyon 100 bin öğretmenimizin 799 bin 517'si atandı. Yüzde 75'ini biz atamışız. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz, atama da yapacağız.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önümüzdeki pazartesi kaç öğretmen ataması yapacağınız açıklanabilir öyle değil mi?

Evet. Öğretmen atamalarını önümüzdeki hafta pazartesi günü kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Rakamda uzlaştık.

"ÖZEL OKULLARDA FAHİŞ FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKECEKLER"

Özel okul ücretleri vatandaşın çok çağrıda bulunduğu bir durum siz sınıflar arası geçişte bir limit koydunuz, bu konuya el atacak mısınız?

Bizim yönetmeliğimizdeki yetkimiz öğrenci kayıt olduğu andan itibaren yıllık artışların ne olacağına biz karar veriyoruz. Depremin ve pandeminin yarattığı koşullarda yaşadıkları ekonomik koşullar sebebiyle özel okullar zor durumdaydılar. Bunu yaptığımızda özel okullar üzerinde yetkimiz olan kısımda onları sınırlandırıyoruz.

Kitap ücretleri veliler tarafından şikayet konusuydu. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız yönetmelikte özel okullarda devlet kitaplarının okutulmasını düşündük, ücretsiz bir şekilde dağıttığımız için.

"2 HAZİRAN LGS SINAV TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK"

LGS 2 Haziran'da yapılacaktı normal şartlarda fakat 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen belde seçimleri de 2 Haziran'a denk geliyor bu sınav takviminde bir değişiklik olacak mı?

YSK başkanımızla seçim takvimi açıklandığı gün 2019 tecrübesinden de hareketle olası bir seçim yenilenmesi durumunda sıkıntı yaşar mıyız diye kendisiyle konuştuk değerlendirme yaptık.

"3 MİLYON ÖĞRENCİYE YEMEK YARDIMI YAPIYORUZ"

Milli Eğitim çocuklarımıza ücretsiz yemek vermeyi düşünüyor mu?

2023 bütçesiyle deprem bölgesinde yemekler zaten ücretsiz bir şekilde verildi. 2024 yılı içerisinde de mevcut öğrencilerimizin yani deprem bölgesindeki öğrencilere ilave olarak taşıma kapsamındaki, pansiyonlarımızda konaklayan öğrencilerimizle birlikte toplamda 3 milyon öğrenciye yemek yardımı yapıyoruz.

"STK OLMAYAN HİÇBİR YAPIYLA STK İMZALAMADIK"

Tarikat ve cemaatlerle Milli Eğitim Bakanlığı neden protokol yapma ihtiyacı hissetsin?

Bir imza töreninde kim kiminle imza atabilir? Israrlı bir biçimde cemaatlerle ve tarikatlarla protokol imzaladığımız söyleniyor ben de diyorum ki cemaat ya da tarikatla ben hukuken protokol imzalayamam zaten ben STK diyorum çünkü ben hukuk devletine inanan biriyim, hukuk devletinin kurallarına göre STK olarak tanımlanmış bir dernek, vakıfa benim Milli Eğitim Bakanı olarak 'Siz STK olamazsınız' deme hakkım ve inisiyatifim yok.

FETÖ konusunda toplumda kamu da ders çıkarıyor. Protokolünü yaptığımız kurumlar gerek protokollerimizin içeriğinde tedbirlerimizi zaten alıyoruz.

Yeni bir FETÖ yapılanmasına başka bir cemaate izin vermeyiz diyorsunuz yani?

Asla vermeyiz.

"MEŞRU GEREKÇELER OLMAKSIZIN HİÇBİR ÇOCUK EĞİTİM ÇAĞININ DIŞINA ÇIKAMAZ"

Kız çocuklarının eğitimiyle ilgili aile kız çocuğunu okula göndermek istemiyorsa bununla ilgili nasıl bir takip ve yaptırım sisteminiz var?

Sadece kız çocukları değil bizim mevzuatımız içerisinde 12 yıllık zorunlu eğitim söz konusu dolayısıyla çocuk meşru gerekçeleri olmaksızın zorunlu eğitim çağının dışına çıkamazlar.

Biliyorsunuz Öğretmenlik Meslek Kanunu isminde bir kanun yayınlandı. Kanuna göre uzman ve baş öğretmenlik sınavları yapıldı. Bu unvanlar arkadaşlarımıza verildi. Fakat anayasa mahkemesinde açılan iptal davası sonrası yasanın belli hükümlerini iptal etti.